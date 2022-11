James Gunn svela quando deciderà il futuro della DC e sottolinea: "Si può amare anche la Marvel"

James Gunn ha confermato che insieme a Peter Safran parleranno con i vertici della Warner Bros del futuro della DC tra qualche mese, ribadendo inoltre che si può amare in contemporanea anche la Marvel.

James Gunn ha confermato quando, insieme a Peter Safran, svelerà ai vertici di Warner Bros i progetti per il futuro della DC, oltre a ribadire che fino a maggio continuerà a fare parte del team Marvel.

Il regista, mentre si prepara a presentare ai fan lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia, ha risposto ad alcune domande su Twitter.

Dopo la pubblicazione di un articolo su The Wrap in cui si parla del futuro di Superman, James Gunn ha chiarito i dubbi dei fan confermando che con Peter Safran riveleranno tra due mesi i nuovi progetti legati ai fumetti della DC: "Sì, è vero (riveleremo il piano al team di Warner Bros Discovery)".

I fan, probabiolmente, dovranno attendere poi ancora qualche mese prima di avere le prime certezze riguardanti i film e le serie tv che arriveranno sugli schermi nei prossimi mesi.

La conferma alimenta però le preoccupazioni dei fan di Superman, considerando che la fonte del sito americano sembra quindi attendibile e potrebbe, di conseguenza, essere vero che Henry Cavill non ha ancora stretto un nuovo accordo con lo studio e il sequel del film L'uomo d'acciaio potrebbe non essere mai realizzato.

Gunn ha inoltre voluto ribadire a chi criticava lo spazio che sta dando al suo nuovo progetto dedicato ai Guardiani della Galassia: "Come ho voluto chiarire con la stampa, fino a maggio sono sia DC sia Marvel. Ho dedicato la maggior parte degli ultimi 10 anni della mia vita alla trilogia dei Guardiani e non li abbandonerò e nemmeno abbandonerò le migliaia di persone che hanno lavorato duramente su quei progetti. Il mondo non finirà se si amano entrambe le realtà".