James Gunn sta scrivendo un altro progetto DC che coinvolge Amanda Waller

Una storia su Instagram del co-CEO dei DC Studios James Gunn rivela un documento con il nome Waller, suggerendo l'inclusione di Amanda Waller in un nuovo progetto in fase di sviluppo.

Sembra che Amanda Waller farà ritorno nell'Universo DC in futuro, dato che James Gunn starebbe lavorando a una sceneggiatura che include il famigerato capo della Suicide Squad interpretato da Viola Davis.

In una storia su Instagram, il co-CEO di DC Studios ha condiviso un'immagine della sua gatta Emily sdraiata tra la tastiera e il monitor del suo computer. Un documento aperto sul monitor dietro la compagna di scrittura pelosa di Gunn menziona il nome "Waller", presumibilmente un riferimento ad Amanda Waller.

Al momento non è dato sapere di quale progetto si tratti, peer adesso sappiamo con certezza che James Gunn sta attualmente lavorando a un nuovo film di Superman che seguirà i primi giorni di Clark Kent come reporter per il Daily Planet. Nei fumetti, la visione pessimistica di Superman di Amanda Waller la ispira a formare la Suicide Squad. Il personaggio ha anche collaborato con l'arcinemico dell'Uomo d'Acciaio, Lex Luthor, servendo anche come Segretario degli Affari Metaumani nel gabinetto presidenziale di Luthor.

Amanda Waller faceva parte dei piani precedenti di James Gunn

Secondo quanto rivelato da alcuni insider, verso le 18 (ora italiana) si terrà una conferenza stampa pubblica in cui James Gunn e Peter Safran annunceranno parte dei loro piani per il reboot del DC Universe. Ma le voci di un nuovo progetto su Amanda Waller risalgono a mesi prima che James Gunn diventasse co-CEO dei Dc Studios.

In un primo tempo si era parlato di una serie spinoff di Peacemaker incentrata su Amanda Waller. Ma Gunn ha frenato gli entusiasmi dichiarando:

"Non abbiamo ancora annunciato alcuna serie TV. Ci sono molte storie là fuori su ciò che sta accadendo. Alcune sono accurate, altre no".