James Gunn e Jennifer Holland si sono sposati, ecco le foto e i video delle nozze

Il regista James Gunn e l'attrice Jennifer Holland si sono sposati e sui social hanno condiviso le foto e i video delle nozze.

Gli scatti rivelano i vestiti degli sposi, le decorazioni e la torta, caratterizzata dalla presenza di due Funko Pop che ritraggono alla perfezione gli sposi.

James Gunn ha scritto: "Dopo oltre 7 anni insieme, finalmente ho sposato l'amore della mia vita, Jennifer Holland. Che giornata incredibile, meravigliosa e sorprendente circondati dalla famiglia e dagli amici più meravigliosi al mondo! E sì, quello è un alce che si è presentato prima dell'inizio della cerimonia!".

Il regista ha inoltre rivelato che la sposa ha condiviso i dettagli del suo abito con chi ha realizzato i Funko per la torta, ma non con lui, e che era stata organizzata una partita di softball che ha visto contrapposti Marvel e DC, con Michael Rooker impegnato in entrambe le squadre.

I due sposi hanno inoltre ringraziato tutte le persone coinvolte nell'organizzazione della cerimonia, taggandole nei post e ricordandone il prezioso contributo.

Ecco i post di James e Jennifer: