James Gunn: "Un film Marvel vs DC è possibile"

Nel corso di un q&a su Instagram con i fan, James Gunn ha ammesso la possibilità di un film Marvel vs DC. Il regista della saga dei Guardiani della Galassia, ingaggiato dalla DC dopo il licenziamento da parte di Disney ha ammesso: "In passato avrei detto che questa cosa non sarebbe mai stata possibile. Ma oggi credo che tutto sia possibile?."

Un cinecomic Marvel vs DC in arrivo? James Gunn non esclude la possibilità di quello che potrebbe essere un evento epocale per i fan dei cinecomic. Naturalmente, per adesso, questa resta solo un'ipotesi campata in aria.

Attualmente James Gunn è impegnato nella lavorazione del reboot DC The Suicide Squad. Le anticipazioni diffuse dal regista sono scarsissime, ma Gunn ha ammesso che è il film che si è divertito di più a realizzare finora aggiungendo: "Sono tutti una sfida. Super era brutale sul piano fisico, così tante cose da dire e così poco tempo per girare. Il primo Guardiani della Galassia] è stato terrificante perché non sapevo se il pubblico avrebbe apprezzato l'atmosfera. Guardiani della Galassia Vol. 2] è stato il film più difficile per via del mio stato mentale. The Suicide Squad è il più complesso, ma finora anche il più divertente".

The Suicide Squad arriverà al cinema il 6 agosto 2021.

