James Gunn difende Chris Pratt dalla richiesta di rimuoverlo dal Marvel Cinematic Universe

James Gunn ha difeso Chris Pratt dalle accuse di un utente su Twitter, che ha richiesto di rimuovere l'attore dal Marvel Cinematic Universe a causa delle sue presunte posizioni teologiche.

Un utente ha chiesto ai Marvel Studios di sostituire Chris Pratt con Patrick Wilson nell'ambito del Marvel Cinematic Universe. A prendere le difese dell'attore è stato James Gunn, che ha risposto: "Per quale motivo? Per le tue convinzioni inventate e totalmente false su di lui? Per qualcosa che qualcun altro ti ha detto su di lui che non è vero? Chris Pratt non verrà mai sostituito come Star-Lord ma, se mai questa cosa dovesse accadere, ci schiereremmo tutti quanti con lui".

Un altro utente si è unito alla discussione e ha rilanciato: "Quindi sei d'accordo con il fatto che lui faccia parte di una chiesa omofoba? O questo non importa perché ti sta facendo fare i soldi?". E James Gunn ha risposto: "Non lo è. Conosco la chiesa che frequenta attualmente. Tu la conosci? (La risposta è che non lo sai, ma hai sentito da qualcuno che ha sentito da qualcuno che ha sentito da qualcuno dove va in chiesa, così hai deciso: 'Sì, ok, crederò a questa cosa terribile che ho sentito online su questa celebrità!)'".

Le voci riguardanti la fede di Pratt e le sue opinioni sulla comunità LGBTQ+ circolano almeno dal 2019. Si ritiene, infatti, che Pratt frequenti la Zoe Church, affiliata alla controversa Hillsong Church. Nel 2019, la chiesa è stata pesantemente criticata per la sua posizione sull'omosessualità, che considera peccaminosa, e per limitare i ruoli che i membri della comunità LGBTQ+ possono raggiungere nella chiesa. Pratt ha precedentemente risposto a queste voci, affermando che la sua chiesa accoglie tutte le persone e non odia nessun gruppo in particolare.

Chris Pratt, inoltre, è stato precedentemente criticato dall'attore Elliot Page, che ha detto: "Se sei un attore famoso e appartieni a un'organizzazione che odia un certo gruppo di persone, non essere sorpreso se qualcuno si chiede semplicemente perché quest'argomento non viene mai affrontato. Essere anti LGBTQ è sbagliato. Il danno che una visione del genere provoca è grave. Punto e basta".

James Gunn è noto per affrontare attivamente la disinformazione sui social media e difendere coloro con cui ha lavorato da accuse pubbliche che ritiene essere ingiuste. Lo stesso regista è stato rimosso dalla regia di Guardiani della Galassia Vol. 3 a causa di alcune sue vecchie affermazioni sul suo profilo Twitter. Difeso da fan e attori, Gunn è stato nuovamente posto alla guida del progetto da parte di Disney.