James Gunn ritratto nella copertina del fumetto Superman Unlimited

James Gunn è ritratto sulla copertina del primo numero del fumetto della DC Comics intitolato Superman Unlimited e il regista del nuovo film dedicato alle avventure di Clark Kent ha condiviso l'immagine online esprimendo il proprio orgoglio.

Il debutto del progetto editoriale è stato scritto da Dan Slot, mentre le illustrazioni sono firmate da Rafael Albuquerque e Marcelo Maiolo.

La 'copertina cameo' di Gunn

La versione della copertina in cui appare James Gunn accanto a Superman è stata creata da Dan Mora e il filmmaker ha scritto divertito: "Sono rimasto sbalordito nel vedere questa 'copertina cameo' del nuovo Superman Unlimited #1. Dan Mora ha abilmente catturato gli adesivi del mio laptop e il mio sguardo penetrante da modello. Potete acquistare questa edizione molto speciale nei vostri negozi di fumetti il 21 maggio".

James Gunn sulla copertina di Superman Unlimited

Tra le pagine del fumetto, in arrivo qualche mese prima del debutto del film con star David Corenswet nel ruolo del supereroe, la Terra è colpita da una pioggia di meteoriti di Kryptonite che porta sulla Terra la più grande minaccia per Superman, causando una corsa agli armamenti per la nuova risorsa più preziosa del pianeta: Green K. La maggiore disponibilità di Kryptonite nell'universo della DC modificherà l'equilibrio esistente tra gli imperi criminali di Metropolis e in tutto il mondo, portando a una lotta per il potere che conduce a una nuova leadership e all'uso di armi potenzialmente mortali, avendo a disposizione proiettili di Kryptonite. Per sopravvivere, Superman dovrà stringere nuove alleanze e forgiare tecnologie e tattiche per poter continuare a lottare per la verità, la giustizia e un futuro migliore.

La nuova versione del Daily Planet

Tra le pagine anche il Daily Planet avrà un upgrade grazie a una fusione con Galaxy Communications di Morgan Edge, situazione che fa diventare la testata una piattaforma multimediale con tanto di un canale via cavo dedicato alle news, un sito internet, una forte presenza sui social media e Lois Lane alla guida. Tra i personaggi ci saranno anche Jimmy Olsen, Ron Troupe, Cat Grant, Steve Lombard e Tee-Nah, nipote di Re Solovar che viene da Gorilla City.

Il primo numero di Superman Unlimited sarà pubblicato il 21 maggio 2025, in attesa del film di Gunn che arriverà nei cinema a luglio.