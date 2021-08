James Gunn contro le critiche di Martin Scorsese alla Marvel: "Dichiarazioni davvero ciniche"

James Gunn è tornato a parlare dei commenti negativi di Martin Scorsese nei confronti dei cinecomic, spiegando perché li ha considerati troppo cinici e gli hanno suscitato un po' di fastidio.

Il regista di The Suicide Squad: Missione Suicida, durante un episodio del podcast Happy Sad Confused è tornato a parlare dell'approccio ai film Marvel e DC da parte di alcuni esponenti di primo livello del mondo del cinema come Scorsese e Jodie Foster.

Il regista James Gunn ha dichiarato che Martin Scorsese è uno dei più grandi filmmaker di sempre, ma non ha apprezzato le sue dure parole contro la Marvel con cui Martin Scorsese a sosteneva che i film dello studio non fossero cinema: "Penso semplicemente che sembri davvero cinico che continui ad andare contro la Marvel e poi sia l'unica cosa che gli fa ottenere l'attenzione della stampa per il suo film. Quindi ha continuato a criticare la Marvel in modo da avere copertura a favore del suo film. Sta creando il suo film all'ombra di quelli della Marvel e li usa per avere l'attenzione per qualcosa che non la stava ottenendo come voleva".

Il filmmaker ha sottolineato: "Scorsese è uno dei più grandi registi che siano mai esistiti. Amo i suoi film. Posso vederli senza problemi. E ha detto molte cose con cui sono d'accordo, molte che sono vere. Ci sono molti film senza cuore, anima e sono solo spettacolari, che non riflettono quello che dovrebbe accadere. Non riesco a dirvi quante volte ho parlato con dei registi prima che andassero a fare un grande film e ho detto 'Ehi, affrontiamo questa cosa tutti insieme, proviamo a fare qualcosa di diverso con questi film. Rendiamoli qualcosa di differente rispetto a ogni altro progetto realizzato prima'. E poi li si vede soddisfare ogni desiderio dello studio e vengono schifati".