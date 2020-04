James Gunn consiglia 54 film d'azione da vedere in quarantena

James Gunn è tornato a twittare con i suoi fan e stavolta ha consigliato una lista di 54 film d'azione da vedere durante la quarantena: al suo interno tantissimi classici ma anche diverse sorprese gustose per tutti gli appassionati.

Ora che la pandemia ha portato moltissimi stati ad attuare politiche di lockdown e quarantena in tutto il mondo, il regista dei Guardiani della galassia ha deciso di condividere con i suoi followers un'utile lista per non perdere tempo durante questa quarantena e lanciarsi su film di un certo livello. Stavolta la sua attenzione si è soffermata sul genere action, l'azione in tutte le sue sfumature. La sua prima lista includeva ben 140 pellicole, che alla fine sono - per fortuna - state ridotta a solamente 54 titoli. Ecco la lista dei 54 film d'azione da guardare in quarantena secondo James Gunn:

Kung Fusion (2004)

Matrix (1999)

The Bourne Ultimatum (2007)

Die Hard (1988)

Edge of Tomorrow (2014)

Joint Security Area (2000)

Tropa de Elite 2 - Il nemico è un altro (2010)

Lady Vendetta (2005)

Mission: Impossible - Fallout (2018)

Bullitt (1968)

Intrigo internazionale (1959)

The Yellow Sea (2010)

The Raid - Redemption (2012)

Hero (2002)

I guardiani della notte (2004)

La tigre e il dragone (2000)

Io vi troverò (2008)

The Heroic Trio (1993)

Il braccio violento della legge (1971)

Robocop (1987)

The Killer (1989)

Drunken Master 2 (1994)

The Legend (1993)

Mad Max: Fury Road (2015)

Kill Bill: Volume 1 (2003)

L'assassina (2017)

Revenge (2018)

Crank (2006)

Kingsman: The Secret Service (2015)

1997: Fuga da New York (1981)

Battle Royale (2000)

Full Contact (1992)

Oldboy (2005)

Agente 007 - Thunderball (1965)

Nikita (1990)

Leon (1994)

Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan (1973)

Speed (1994)

I predatori dell'arca perduta (1981)

'71 (2014)

Payback (1999)

Equilibrium (2002)

John Wick (2014)

Nemico pubblico N. 1 - L'istinto di morte (2008)

Nemico pubblico N. 1 - L'ora della fuga (2008)

Dove osano le aquile (1968)

L'angelo della vendetta (1981)

Green Snake (1993)

Captain Phillips - Attacco in mare aperto (2013)

Sette samurai (1954)

Rolling Thunder (1977)

Il mucchio selvaggio (1969)

V per Vendetta (2006)

Il patto dei lupi (2001)

Qualche giorno fa sempre Gunn aveva utilizzato i suoi social per condividere con i fan un elenco di 27 sequel migliori del rispetto capitolo d'esordio, andando a creare diverse discussioni tra gli appassionati, come quella per la mancanza di Terminator 2 - il giorno del giudizio. E a quanto pare la quarantena mette tutti in condizione di consigliare titoli da recuperare, visto che pochi giorni fa anche Stephen King ha consigliato 11 serie tv da vedere su Netflix in questo periodo di stasi.