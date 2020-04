James Gunn condivide le "10 serie tv più sottovalutate degli anni 2000" da vedere in quarantena

Proseguono i consigli per la quarantena di James Gunn. Il regista cinefilo e amante dei social è intervenuto su Instagram per segnalare 10 serie tv più sottovalutate degli anni 2000 da recuperare con un binge watching.

James Gunn continua a fare compagnia ai fan in questo periodo di chiusura forzata. Dopo aver consigliato 54 film d'azione da vedere in quarantena, adesso tocca a 10 serie tv sottovalutate andate in onda negli anni 2000.

La lista include show decisamente poco noti o piuttosto strani, come la docuserie di Errol Morris First Person o la docuserie Karachi Kops, a testimoniare i gusti davvero eccentrici di James Gunn, ma non mancano opere più mainstream come il dramma Justified, la commedia Wonder Showzen e il reality show The Joe Schmo Show. Ecco la lista completa: