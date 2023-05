James Gunn svela il suo cinecomic preferito di sempre (e non è un film in live action)

Dopo aver concluso la trilogia sui Guardiani della Galassia e aver fatto le valigie alla Marvel, James Gunn è pronto per stabilirsi definitivamente alla DC come co-capo della divisione DC Studios. Nel frattempo, in un'intervista ai microfoni di GQ, ha voluto svelare i suoi 5 cinecomic preferiti di sempre.

I cinecomic preferiti di Gunn, ecco la classifica

Al primo posto troviamo Spider-Man: Into the Spider-Verse, film animato uscito nel 2018 e che portato per la prima volta sul grande schermo il personaggio di Miles Morales.

Al secondo posto Gunn ha invece messo il primo Superman di Richard Donner, da sempre considerato come il film per eccellenza sull'uomo d'acciaio. Al terzo e al quarto posto troviamo History of Violence di David Cronemberg e Oldboy di Park Chan-Wook. Al quinto posto, infine, compare il primo Deadpool, uscito nelle sale nel 2016.

Nonostante l'allontanamento dalla Marvel, James Gunn ha espresso profonda gratitudine nei confronti di Kevin Feige, che gli ha permesso di fare da consulente per tutti i film dell'MCU in questi anni.

James Gunn ha chiuso con i Guardiani?

Dopo aver chiuso con Marvel, James Gunn è già concentrato sul suo prossimo lavoro, ovvero la scrittura e la regia di Superman: Legacy, in arrivo nelle sale nel 2025. "Inizieremo a girare a gennaio" ha detto il regista. Le riprese dovrebbero svolgersi ad Atlanta, in Georgia, location già ampiamente utilizzata in passato per altri film.

Guardiani della Galassia Vol. 3 e altre scene post-credits che (forse) anticipano futuri sequel Marvel

James Gunn ha ribadito a più riprese che la sua esperienza con i Guardiani della Galassia è ormai conclusa e che, qualora ci dovesse essere un nuovo capitolo, non sarà lui a dirigerlo.