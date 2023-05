James Gunn: "Ho fatto da consulente a tutti i film Marvel, anche Spider-Man e Doctor Strange"

In una recente intervista promozionale per Guardiani della Galassia Vol. 3 James Gunn ha rivelato di aver svolto il ruolo da consulente di Kevin Feige per tutti i film Marvel.

Con Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn ha ufficialmente chiuso con la Marvel e si prepara ad approdare alla DC in qualità di co-capo della divisione DC Studios. Ma il regista ha voluto esprimere ugualmente la sua gratitudine verso Kevin Feige che gli ha concesso il ruolo di consulente in tutti i film della Marvel negli ultimi anni.

"Facevo da consulente su tutto. Supervisionavo ogni film Marvel. Kevin mi mandava le sceneggiature, per esempio di Spider-Man, e io gli davo un mio feedback con degli appunti. Mi mandava la sceneggiatura di Doctor Strange, Captain Marvel e così via. Si è comportato come un grande amico" ha dichiarato Gunn ai microfoni di The Wrap.

James Gunn ha chiuso con i Guardiani?

Dopo aver chiuso con Marvel, James Gunn è già concentrato sul suo prossimo lavoro, ovvero la scrittura e la regia di Superman: Legacy, in arrivo nelle sale nel 2025. "Inizieremo a girare a gennaio" ha detto il regista. Le riprese dovrebbero svolgersi ad Atlanta, in Georgia, location già ampiamente utilizzata in passato per altri film.

James Gunn ha ribadito a più riprese che la sua esperienza con i Guardiani della Galassia è ormai conclusa e che, qualora ci dovesse essere un nuovo capitolo, non sarà lui a dirigerlo.