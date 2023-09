James Gunn corre ai ripari: cancellato il suo account Facebook dopo i commenti sul Batman di Tim Burton

Sin dal momento in cui James Gunn ha ricevuto la carica di co-CEO dei DC Studios, sono stati in molti a prenderlo di mira. La situazione è peggiorata nei giorni scorsi quando sono riemersi in rete alcuni commenti fatti dal regista 10 anni fa in merito al Batman di Tim Burton, e non solo. Dichiarazioni molto controverse e colorite che hanno scatenato il putiferio, spingendo molti fan a ripristinare l'hashtag #FireJamesGunn.

A quanto pare il regista sarebbe corso ai ripari cancellando del tutto il suo profilo Facebook personale, mentre rimane attiva la pagina professionale. "Il Batman di Tim Burton è un film scritto male, la colonna sonora è terribile ed è uno dei film più noiosi di sempre" aveva scritto Gunn.

DCU: James Gunn svela le fonti di ispirazione per la sua visione

Ma non solo Burton, anche la trilogia di Christophe_r Nolan (da molti considerata una delle migliori di sempre) era finita nel mirino di Gunn. "Penso che nessuno dei film di Nolan sia un classico e per dirla tutta non penso che Batman Begins sia un buon film".

James Gunn, a che punto sono i progetti del DCU?

Nonostante non fossero state rese note le tempistiche di realizzazione dei vari progetti facenti parte del primo capitolo dell'universo guidato da James Gunn e Peter Safran, Gods & Monsters, è lo stesso Gunn a dichiarare in un commento di risposta a una domanda dei fan che "nulla al di fuori di Cretures Commando e Superman: Legacy è stato ultimato in termini di scrittura (e non lo sarà fino alla fine dello sciopero)".