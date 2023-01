James Gunn invia un messaggio di auguri a Jeremy Renner e fa i conti con il lato negativo del fandom della DC

James Gunn sta scoprendo il lato peggiore del fandom della DC, emerso anche nelle ultime ore sui social persino tra i commenti di un post di auguri rivolto a Jeremy Renner.

Il regista di Guardiani della Galassia ha infatti saputo dell'incidente subito dall'interprete di Occhio di Falco e ha voluto pubblicamente rivolgergli un pensiero per sostenerlo a distanza.

James Gunn ha infatti scritto un semplice tweet in cui dichiarava: "Il mio cuore è con Jeremy Renner". Il regista, tramite un emoji, aveva inoltre fatto capire che stava pregando per lui.

Senza avere alcun rispetto per le persone coinvolte e la situazione, che appare piuttosto grave, molti fan della DC hanno pensato fosse una buona idea cogliere l'occasione per porre delle domande al filmmaker sul futuro del DC Universe, criticarlo o fare battute ironiche.

Tra le risposte al tweet di Gunn, come ha fatto notare We Got This Covered, c'è chi lo critica perché ha "licenziato" Henry Cavill, che non riprenderà la parte di Superman nei prossimi progetti dello studio. Altri tweet sono all'insegna dei quesiti riguardanti la possibile apparizione di alcuni personaggi dei fumetti o richieste di aggiornamenti sui progetti decisi insieme a Peter Safran.

Le reazioni ai post inopportuni sono state immediate sui social, con innumerevoli persone che hanno fatto notare come quelle frasi e domande siano totalmente inopportune.