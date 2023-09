James Franco a Napoli, l'attore reciterà nel nuovo film di Claudio Giovannesi

James Franco è a Napoli, in procinto di girare il nuovo film di Claudio Giovannesi di cui non si conoscono ancora i dettagli.

James Franco è stato avvistato a Napoli, dove secondo Fanpage avrebbe preso casa nella zona di Santa Lucia, sul Lungomare cittadino, in attesa di iniziare le riprese del nuovo film di Claudio Giovannesi.

A testimoniare la presenza dell'attore, a cena presso il Ristorante Zi Teresa, ci ha pensato la foto diffusa da Napoli Magazine. James Franco, con la barba lunga e un po' appesantito, sfoggiava un berretto blu, jeans, Converse, e una t-shirt dedicata a Velluto blu di David Lynch. Il divo hollywoodiano è reduce dalla lavorazione di Castro's Daughter, biopic dedicato ad Alina Fernandez, figlia di Fidel Castro esiliata, dove ha interpretato proprio il Líder Máximo.

Per il momento sappiamo che le riprese del nuovo film di Claudio Giovannesi, la cui ultima fatica è il successo La paranza dei bambini, prenderanno il via a Napoli la prossima settimana. Della pellicola prodotta da Palomar non si conoscono al momento né il titolo né la trama né il ruolo affidato a James Franco.