James Franco: "Le mie ex studentesse sono saltate sul carro del #MeToo"

James Franco ha chiesto a un tribunale di rigettare la class-action mossa contro di lui da due sue ex studentesse, dichiarando che sono saltate sul carro del #MeToo e hanno "intrappolato un uomo innocente."

L'avvocato di James Franco ha respinto le accuse salaci e false, mosse con_ "l'evidente scopo di ottenere la maggior pubblicità possibile in quanto affamati di attenzione."_

Le due ex studentesse in questione, Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal, lo scorso ottobre hanno inoltrato una denuncia contro la scuola di recitazione di James Franco, Studio 4, accusando l'attore di usare l'insegnamento come scusa per approcciare e molestare giovani donne. Le due hanno specificato che durante i corsi le donne vengono trattate come oggetti e coloro che erano disposte a spogliarsi ricevevano un trattamento speciale.

James Franco ha tenuto una master class sulle scene di sesso e secondo l'accusa durante le audizioni le studentesse sono state invitate con insistenza a praticare attività sessuali che vanno oltre la norma dell'industria.

Sarah Tither-Kaplan è stata ala prima ad accusare James Franco di molestie nel 2018, in una storia pubblicata dal Los Angeles Times, all'apice del Movimento #MeToo che ha seguito le rivelazioni suHarvey Weinstein. La risposta dell'attore, diffusa dal suo avvocato, riguarda la scelta della Tither-Kaplan di "salire sul catto del #MeToo e inserirsi nell'instabile appetito dei media per rovinare la prossima celebrità." Il legale ha descritto James Franco come un "ardente sostenitore dei movimenti #MeToo e Times Up" che hanno abbattuto individui poco raccomandabili, ma in questo caso hanno "intrappolato un uomo innocente."