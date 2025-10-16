James Franco: "La mia famiglia pensava che fossi idiota a voler fare l'attore"

James Franco è una delle star più acclamate presenti alla nuova edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma in corso all'Auditorium Parco della Musica.

Il film di Daniele Barberio, Squali, in uscita oggi nelle sale cinematografiche e distribuito da Eagle Pictures, vede tra i protagonisti Lorenzo Zurzolo e James Franco.

Le origini di James Franco nello spettacolo

"Sono cresciuto a Palo Alto, vicino a casa di Steve Jobs, ma non mi sono mai sentito parte di quel mondo. Anche io ho avuto una famiglia che pensava fossi un idiota a voler fare l'attore. Ma ogni lavoro ha le sue pressioni: scegliere un film più bello o uno più commerciale è una sfida che richiede sempre una guida, un mentore" ha spiegato James Franco.

Lorenzo Zurzolo e James Franco in una scena di Squali

"È bello interpretare il cattivo, ma solo quando capisci le ragioni profonde che lo muovono. Il mio personaggio pretende molto dagli altri, e a volte succede anche nella vita reale con chi ci circonda".

La storia di Max in Squali di Daniele Barberio

Squali racconta la vicenda di Max (Lorenzo Zurzolo) un diciannovenne che abita in un piccolo centro abitato del Veneto che non appena finisce la scuola superiore si ritrova nel bel mezzo del mondo degli adulti.

La sua vita prende una direzione inaspettata quando incontra Robert Price (James Franco), un imprenditore americano ambizioso e deciso ad investire nella sua app pensata per aiutare i ragazzi a scegliere l'università più adatta a loro.

Max si trova subito davanti ad un bivio: seguire le orme di Robert in un mondo spietato di squali oppure rimanere fedele ai propri valori e a tutte quelle persone che rischiano di essere mangiate proprio da quel mondo. Nel cast di Squali anche Francesco Centorame, Ginevra Francesconi, Greta Fernandez, Francesco Gheghi, Federica Baù, Gabriele Rollo e Melania Dalla Costa nel ruolo di Valeria.