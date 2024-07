James Cameron ricorda Jon Landau: "Una parte di me è stata strappata via"

Dicendo di sentirsi come se "una parte di me stesso fosse stata strappata via", il regista James Cameron ha reso omaggio al suo partner produttore di lunga data Jon Landau, morto di cancro il 5 luglio all'età di 63 anni.

Cameron e Landau sono stati partner affiatati nella produzione per più di 30 anni, lavorando insieme a film storici come Titanic e la saga Avatar. "La famiglia di Avatar è addolorata per la perdita del nostro amico e leader, Jon Landau. Il suo umorismo bizzarro, il suo magnetismo, la sua grande generosità di spirito e la sua feroce volontà hanno tenuto in vita il nostro universo Avatar per quasi due decenni", ha dichiarato Cameron a Variety.

Il regista ha sottolineato l'abilità e l'amore di Landau nell'aiutarlo a spingersi oltre i confini della cinematografia, nonché le sue ammirevoli qualità come persona. "La sua eredità non è costituita solo dai film che ha prodotto, ma anche dall'esempio personale che ha dato: indomito, premuroso, inclusivo, instancabile, perspicace e assolutamente unico. Ha prodotto grandi film, diffondendo il calore e la gioia di fare cinema. Ha ispirato tutti noi a essere e a dare il meglio di noi stessi, ogni giorno", ha dichiarato Cameron. "Ho perso un caro amico e il mio più stretto collaboratore da 31 anni. Una parte di me stesso è stata strappata via".

La collaborazione lunga mezza vita

Landau avrebbe continuato a lavorare con Cameron per il resto della sua vita, producendo Avatar del 2009 e il suo sequel del 2022 Avatar: La via dell'acqua. Entrambi i film hanno superato gli incassi record di Titanic, rispettivamente con 2,9 e 2,3 miliardi di dollari. Con Titanic che supera di poco i 2,25 miliardi di dollari, Landau e Cameron vantano tre dei quattro film di maggior incasso mai realizzati.

James Cameron con il produttore Jon Landau ai Golden Globes 2010

I due hanno recentemente celebrato i risultati della loro carriera al Chinese Theatre di Los Angeles, dove hanno posato per una cerimonia di impronte di mani e piedi, immortalando il successo di La via dell'acqua in uno dei cinema più iconici di Los Angeles. Prima di morire, Landau era profondamente coinvolto nella produzione dei prossimi film di Avatar, il cui prossimo film è previsto per il 19 dicembre 2025.

Landau è stato anche direttore operativo della società di produzione Lightstorm Entertainment di Cameron. È responsabile di alcuni progetti secondari di Lightstorm, come i fumetti Dark Horse Comics e i vari spinoff di Avatar della Penguin Random House. Landau è stato anche consulente per la creazione di Avatar: Frontiers of Pandora, l'apprezzato gioco di Ubisoft uscito a dicembre.