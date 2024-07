Jon Landau: morto il leggendario produttore di Titanic e Avatar e braccio destro di James Cameron

Jon Landau, il produttore cinematografico vincitore di un Oscar e noto soprattutto per aver collaborato con James Cameron a Titanic e al franchise di Avatar, è morto in seguito a una battaglia contro il cancro. Aveva 63 anni. La famiglia di Landau ha confermato la triste notizia.

Landau è nato nel 1960 ed era figlio dei produttori cinematografici Ely e Edie Landau. Dopo aver frequentato la USC School of Cinematic Arts, negli anni '90 è diventato vicepresidente esecutivo della produzione di lungometraggi della 20th Century Fox. Questo lo ha portato nell'orbita di Cameron e i due sono diventati collaboratori di lunga data e amici intimi.

Avatar: La via dell'Acqua, Jon Landau sull'importanza di una parolaccia nel finale

La carriera di Landau

Il produttore veterano ha fatto la storia sia con Titanic (il primo film a incassare un miliardo di dollari al botteghino mondiale) che con Avatar (il film di maggior incasso di tutti i tempi, anche dopo essere stato brevemente detronizzato da Avengers: Endgame). Landau ha anche supervisionato film come Solaris, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi e Dick Tracy.

James Cameron con il produttore Jon Landau ai Golden Globes 2010

Più di recente, ha avuto un ruolo fondamentale nell'espansione del franchise di Avatar con molteplici sequel e l'apertura dell'ultra-immersivo Pandora nel Walt Disney World in Florida. È stato anche COO della Lightstorm Entertainment di Cameron e ha prodotto Alita - Angelo della battaglia, un film di cui era entusiasta di realizzare un sequel.

"Mi piace andare al cinema, quindi il successo di un film dipende dal fatto che mi permetta di evadere - non voglio pensare ad 'Avatar', non voglio pensare alle bollette da pagare, a tutte queste cose", ha detto Landau in un'intervista del 2022 a proposito del suo amore per i film. "Se esco dal cinema dopo aver provato qualcosa a livello emotivo, è così che considero il successo di un titolo che vado a vedere".

James Cameron parla con Jon Landau sul set di Avatar

"Probabilmente accade più spesso di quanto si possa pensare, perché non vado a vedere un film per essere un critico. Vado per essere un membro del pubblico. E penso che questo sia anche ciò che mi aiuta come produttore: non lo vedo in modo diverso da quello che vorrei come spettatore".

Questo sarà un duro colpo per Cameron, visto che Landau è stato uno dei suoi più stretti collaboratori e ha contribuito in modo determinante alla realizzazione dei sequel di Avatar. Avatar: La via dell'acqua è stato un altro successo e Avatar 3 uscirà il prossimo dicembre. Alcune parti di un quarto film sono già state girate e un quinto è in lavorazione.