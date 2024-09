James Cameron a chi odia i suoi dialoghi: "Avete diretto voi i 3 film con il maggior incasso di sempre?"

Nella sua recensione del 1997 di Titanic di James Cameron, Peter Travers di Rolling Stone scrisse che il film era "girato con un occhio da poeta e un orecchio di latta per i dialoghi". Questo tipo di critica rivolta alla scrittura di Cameron esiste da decenni. L'uomo è un maestro della visione, ma non è necessariamente noto per i suoi dialoghi poetici.

Quando si tratta delle sue sceneggiature, la scrittura di James Cameron è stata a lungo oggetto di critiche da parte di fan e critici del settore. Dopo tutto, va notato che una delle poche nomination all'Oscar che Cameron non ha ottenuto per "Titanic" è stata nella categoria di miglior sceneggiatura.

Roland Emmerich: "James Cameron? Un arrogante. Mel Gibson è un tizio molto, molto arrabbiato nel profondo"

Il regista si difende

Cameron ha finalmente affrontato queste critiche in una nuova intervista con Empire Magazine. Il regista si vanta dei soldi incassati dai suoi film al botteghino rispondendo a tono ai criticoni. "Non penso che nessuno dei dialoghi sia "cringe", ma ho una tolleranza superiore a quella che, a quanto pare, molte persone hanno nei confronti dei dialoghi che scrivo", ha detto Cameron alla rivista. "Sapete una cosa? Fatemi vedere i vostri tre dei quattro film che hanno incassato di più in tutto il mondo e poi parleremo dell'efficacia dei dialoghi". Cameron fa riferimento ai primi quattro film che hanno incassato di più al mondo, di cui ben tre sono stati diretti da lui (Avatar, Avatar 2 e Titanic).

Naturalmente il successo commerciale non è sempre direttamente proporzionale alla qualità di un'opera, ma è difficile mettere in dubbio che Cameron sia uno dei registi più importanti dei nostri tempi, con una filmografia che comprende Aliens - Scontro finale, The Terminator, T2 e Titanic.

Ironia della sorte, nonostante i suoi film siano stati costellati di dialoghi goffi, Cameron è ancora responsabile di alcune delle battute più iconiche della storia del cinema. A volte, la scrittura più semplice può essere la più efficace.

Recentemente James Cameron ha annunciato un progetto su Terminator e il film Last Train From Hiroshima, inoltre il regista sta lavorando alla continuazione del terzo e al quarto capitolo di Avatar.