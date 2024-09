Terminator: James Cameron parla dei suoi progetti per il futuro del franchise

James Cameron ha confermato che un nuovo film su Terminator è in fase di sviluppo. Nonostante le recensioni discrete, l'ultimo titolo, Terminator - Destino oscuro, è stato anche l'ultimo capitolo del franchise a non avere successo al botteghino e si pensava che sarebbe passato molto tempo prima di vedere i cyborg assassini di nuovo sul grande schermo.

Molti fan credevano che la saga si sarebbe presa una pausa (forse definitiva) nel live action, ma Cameron ha recentemente rivelato che sta sviluppando un nuovo progetto su Terminator. Il leggendario regista ha condiviso la sorprendente notizia parlando con THR della serie animata di Netflix, Terminator Zero.

Le rivelazioni del regista

"Sembra interessante. Il mio rapporto con Terminator Zero è molto simile a quello di The Sarah Connor Chronicles: per me è interessante che altre persone raccontino storie in un mondo che io ho messo in moto. Che cosa ne traggono? Cosa li ha incuriositi? Dove vogliono arrivare? Sembra che stiano tornando alla causa principale del Giorno del Giudizio - la guerra nucleare - e sarei curioso di vedere cosa hanno escogitato. In questo momento sto lavorando al mio Terminator. Non ha nulla a che fare con Terminator Zero. Come nel caso di The Sarah Connor Chronicles, hanno occasionalmente ripreso cose con cui avevo giocato in modo del tutto indipendente. Quindi c'è una certa curiosità. Non è una curiosità estrema, ma, ovviamente, sarebbe bello che avesse successo".

"È totalmente riservato", ha aggiunto quando gli sono stati chiesti ulteriori dettagli. "Non voglio dover inviare un agente robotico potenzialmente pericoloso se ne parlate, anche se in modo retroattivo".

Ora, Cameron ha deciso di condividere alcuni dettagli durante un'intervista con Empire, e sembra che questi film introdurranno un gruppo di personaggi completamente nuovo - il che significa niente Sarah o John Connor, e forse anche nuove versioni dei Terminator stessi.

"Hai personaggi principali impotenti, essenzialmente, che lottano per la loro vita, che non ricevono alcun sostegno dalle strutture di potere esistenti e devono aggirarle, pur mantenendo in qualche modo una bussola morale. E poi si aggiunge l'intelligenza artificiale. Questi principi sono validi per la narrazione di oggi, giusto? Quindi non ho dubbi che i successivi film di Terminator non solo saranno possibili, ma faranno faville. Ma questo è il momento in cui si abbandona tutta l'iconografia specifica".

"È più di un piano", ha aggiunto quando gli è stato chiesto se questi nuovi film fossero in fase di progettazione. "È quello che stiamo facendo. È tutto quello che dirò per ora".