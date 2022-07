James Caan: morto a 82 anni l'interprete di Sonny ne Il Padrino

È morto il leggendario James Caan, l'indimenticabile Sonny de Il Padrino noto anche per essersi calato nei panni di Paul Sheldon in Misery non deve morire.

L'attore James Caan, una vera e propria leggenda della recitazione, è morto all'età di 82 anni. Attraverso il suo profilo ufficiale su Twitter, i rappresentanti della famiglia dell'interprete di Sonny ne Il Padrino hanno annunciato la sua scomparsa.

Il messaggio della famiglia recita: "Con grande dolore vi annunciamo il decesso di Jimmy, avvenuto nella serata del 6 luglio. La famiglia apprezza l'ondata di affetto e le sentite condoglianze, chiede di continuare a rispettare la privacy in questo momento difficile."

Il ruolo di Sonny fece guadagnare all'attore la sua prima nomination al premio Oscar per il miglior attore non protagonista. In seguito, nel 1990, Caan recitò in Misery non deve morire accanto a Kathy Bates, la quale vinse l'Oscar come miglior attrice protagonista per la sua incredibile interpretazione.

Oltre che per il leggendario ruolo di Santino "Sonny" Corleone nel film Il padrino del 1972, diretto da Francis Ford Coppola, la star è anche apparsa in diversi film di successo, tra cui Doringo! (1965), El Dorado (1966), 40.000 dollari per non morire (1974), Rollerball (1975), Quell'ultimo ponte (1977), Strade violente (1981), Misery non deve morire (1990), Giorni di gloria... giorni d'amore (1991), Omicidi di provincia (1993), L'eliminatore - Eraser (1996), Marlowe - Omicidio a Poodle Springs (1998) e Dogville (2003).