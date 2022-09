James Bond, Sam Mendes: "Il prossimo capitolo del franchise deve essere diretto da una donna"

Sam Mendes, regista di Skyfall del 2012 e Spectre del 2015, è tornato a parlare del prossimo film di James Bond, dicendo che il franchise deve evolversi e suggerendo che dovrebbe essere una donna a dirigere il prossimo capitolo della saga.

Le due pellicole dirette dal regista hanno incassato poco meno di 2 miliardi di dollari al botteghino mondiale: proprio per questo motivo molte persone credono ciecamente nella sua visione e, durante una recente intervista di Deadline, Mendes ha dato un consiglio ai produttori.

Nel corso del tour promozionale di Empire of Light, presentato a al Toronto Film Festival, il regista ha affermato: "Penso che non mi vogliano più, non sarò io a dirigere il nuovo film. È stato un capitolo semplicemente incredibile della mia vita. Non avrei potuto chiedere di meglio. Oggi vedo il mondo in un modo diverso".

"Fare i film di Bond è come erigere impalcature e costruire un intero pianeta. È estenuante, ma anche molto stimolante. Non invidio Barbara Broccoli per aver dovuto seguire i cinque film di Daniel Craig. Ha rinvigorito il franchise, ma il franchise è così grande che è molto difficile per un attore più giovane entrarvi. Penso che l'attore che interpreta Bond debba evolversi, il regista debba evolversi. Penso che sarebbe meraviglioso vedere una donna dirigere Bond. Lo penso davvero", ha concluso Sam Mendes.