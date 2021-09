James Bond, Regé-Jean Page non è più il favorito tra i futuri interpreti dell'agente 007

Secondo le ultime quote, Regé-Jean Page non è più in cima alla lista dei possibili futuri interpreti dell'agente 007 nel prossimo film di James Bond.

Regé-Jean Page, il futuro volto di The Saint, per un lungo periodo di tempo era riuscito a mantenere la prima posizione nella lista degli attori che, probabilmente, sostituiranno Daniel Craig interpretando l'agente 007 nel prossimo film di James Bond. Secondo l'ultimo aggiornamento l'attore di Bridgerton è stato sorpassato dalla star di Venom - La furia di Carnage: Tom Hardy.

Secondo le ultime quote dell'aggregatore di scommesse US-Bookies, Hardy è tornato in testa al gruppo dei papabili 007. È un po' una sorpresa, considerando quanto il mondo intero abbia reagito con entusiasmo quando sono iniziate a girare le voci relative al possibile coinvolgimento di Page.

In ogni caso, tutto questo è piuttosto prevedibile considerando che, almeno per adesso, non c'è ancora stata una parola ufficiale su chi sarà il successore di Craig da parte dello studio cinematografico. Come si può vedere dalla lista, tra i primi dieci candidati sono appena stati introdotti dei volti completamente nuovi: