James Bond: i produttori non riescono a trovare uno 007 che duri dieci anni

I produttori di James Bond sono alla ricerca di un nuovo 007 che voglia rimanere nel ruolo per un decennio, ma rivelano che non è un compito facile.

Per quanto essere scelto per interpretare James Bondsia una delle fortune più grandi che possa capitare a un attore, i produttori di 007 Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno rivelato che non è così facile trovare l'interprete giusto.

Nonostante i produttori siano occupati nel preparare le celebrazioni per il sessantesimo anniversario di James Bond in ottobre, è in corso la ricerca di un nuovo attore che vesta i panni della spia più famosa del mondo. Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno affermato in un'intervista per Variety di essere ancora nelle prime fasi della ricerca, ma una cosa è chiara: chiunque abbia la parte deve rimanerci per un lungo periodo di tempo.

Per un po' sembrava che la persona giusta fosse Idris Elba, ma la star ha recentemente affermato che non è nei suoi piani. I produttori hanno infatti affermato:

"Quando scegliamo Bond, è un impegno lungo dieci, dodici anni. Quindi Idris ha probabilmente pensato 'Voglio davvero farlo?'. Non tutti vogliono farlo. È stato già abbastanza difficile avere Daniel Craig".

La maggior parte dei giovani attori, secondo quanto detto da Broccoli e Wilson, pensano di voler fare Bond, ma non comprendono pienamente cosa significhi portare avanti un franchise negli anni. "Un sacco di persone pensano, 'Sì, sarebbe figo farne uno'. Beh, quello non funziona".