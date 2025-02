James Bond: l'omaggio musicale ai produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson agli Oscar 2025

La Notte degli Oscar 2025 sarà accompagnata da un Martini agitato, non mescolato. Secondo quanto riporta Variety, la cerimonia degli Oscar renderà omaggio alle iconiche canzoni del franchise di James Bond.

La scelta stata determinata per rendere omaggio agli storici produttori della saga, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, insigniti degli Oscar onorari nel corso dei recenti Governors Award.

L'omaggio ai produttori di James Bond

Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli e non è chiaro se l'omaggio includerà soltanto le canzoni di 007 vincitrici degli Oscar o anche quelle che in passato hanno ricevuto una candidatura.

Daniel Craig in No Time To Die

Un'altra opzione potrebbe essere quella dell'inclusione di tutti e 26 temi musicali della saga. In ogni caso, nell'annuncio si specifica la selezione di talenti sorprendenti e straordinari.

Le canzoni di James Bond snobbate nelle varie edizioni degli Oscar

Nonostante dagli anni '60 in poi la saga di James Bond sia diventata una delle più longeve e di maggior successo nella storia del cinema, con ben 25 film in sei decenni, non sempre le canzoni di Bond sono state premiate dall'Academy.

Un esempio è Goldfinger di Shirley Bassey, presente nel film Agente 007, missione Goldfinger del 1964, che non venne nemmeno candidata agli Oscar nonostante il suo impatto duraturo nell'immaginario comune. Qualcosa è cambiato negli ultimi anni, con sei brani della saga che hanno ricevuto una candidatura all'Oscar.

Daniel Craig in Casino Royale

Il tributo agli Oscar giunge in un momento di grande trasformazione per il franchise di 007, dopo che Amazon MGM Studios ha acquisito i diritti creativi sull'universo di James Bond.