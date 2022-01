James Bond: i produttori confermano che hanno parlato di Idris Elba

I produttori delle avventure di James Bond hanno rivelato che si è parlato di Idris Elba durante le conversazioni riguardanti il prossimo interprete dell'agente 007.

Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno recentemente parlato della ricerca dell'erede di Daniel Craig nel podcast Crew Call, di Deadline, svelando l'interessante dettaglio che riguarda la star di Luther.

Barbara Broccoli, parlando del futuro dell'agente 007n dopo No Time to Die, ha raccontato: "Conosciamo Idris Elba, siamo suoi amici ed è un attore magnifico. E il suo nome ha fatto parte della conversazione, ma è sempre difficile avere quella conversazione quando c'è qualcuno seduto al suo posto".

La produttrice ha quindi sottolineato: "Penso che abbiamo deciso che fino a quando si concluderà l'esperienza di No Time To Die e tutti avremo potuto assaporare e raccogliere i benefici del meraviglioso periodo di Daniel Craig, non ci penseremo e nemmeno parleremo di qualcuno di diverso".

Idris Elba, nel mese di ottobre, ha dichiarato di essere convinto che non sarà lui il prossimo Bond, pur ribadendo che era interessato al ruolo. In quel periodo, tuttavia, Barbara Broccoli e Wilson non avevano ancora iniziato a valutare seriamente i nomi degli attori in corsa per diventare il prossimo James Bond e bisognerà quindi attendere per scoprire chi otterrà l'iconico ruolo.