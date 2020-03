James Bond: ecco perché Pierce Brosnan non è tornato in Casino Royale

Svelato il motivo per cui Pierce Brosnan non è tornato più nei panni di James Bond dopo il flop de La morte può attendere del 2002.

Uno dei James Bond più amati del cinema, Pierce Brosnan, fu sul punto di riprendere il suo ruolo in Casino Royale dove poi venne sostituito da Daniel Craig, che ha mantenuto il ruolo fino ad oggi, con l'ultimo No time to Die.

Primo piano di Pierce Brosnan dal film L'uomo nell'ombra

Dopo il flop dell'ultimo film della saga interpretato da Pierce Brosnan, 007 La morte può attendere del 2002, l'attore ha raccontato di essere in trattative per partecipare al capitolo seguente, ovvero Casino Royale, interpretato poi da Daniel Craig. Anche se il contratto di Pierce Brosnan con il franchise era scaduto, l'attore ha rivelato che stava negoziando con i produttori per tornare e gli sceneggiatori di Casino Royale, Neal Purvis e Robert Wade, hanno confermato che la loro prima bozza di sceneggiatura era stata scritta pensando al personaggio interpretato da lui.

Ma, come racconta Pierce Brosnan, un giorno venne contattato per essere informato che non avrebbe più fatto parte della saga e che i negoziati non erano andati a buon fine. Quindi, la motivazione reale della sua assenza dal film del 2006 non è dovuta al fallimento de La morte può attendere, ma semplicemente a un accordo non andato a buon fine.

Secondo quanto riferito, l'attore ha guadagnato 4 milioni di dollari per Goldeneye, ma il suo stipendio era quadruplicato al momento de La morte può attendere. Probabilmente, lo studio non era più disposto a pagare queste cifre, per cui la scelta è caduta poi su Daniel Craig, visto che lo stipendio del nuovo arrivato sarebbe stato considerevolmente più basso rispetto a quello che Pierce Brosnan avrebbe richiesto.

Molti fan avrebbero voluto rivedere l'attore nel ruolo dell'agente 007, visto che nella storia è stato uno dei più amati dal pubblico che non lo biasima per il flop del suo ultimo film della saga. Nonostante questo, però, il suo sostituto Daniel Craig ha riportato il franchise a un nuovo splendore, fino ad arrivare ad oggi con No Time to Die, nuovo capitolo che prossimamente arriverà in sala.