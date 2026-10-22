James Bond: Jacob Elordi è ancora in corsa ma spunta un terzo attore misterioso per il prossimo 007

La ricerca del successore di Daniel Craig per la spia con licenza di uccidere sarebbe arrivata alla fase decisiva: due candidati sono noti, mentre il terzo resta ancora nell'ombra.

La caccia al nuovo James Bond potrebbe essere vicina alla svolta. Dopo mesi di indiscrezioni, scommesse e nomi entrati e usciti dalla corsa, la lista dei candidati per raccogliere l'eredità di Daniel Craig si sarebbe ridotta a tre attori: Jacob Elordi, Jack Lowden e un terzo interprete la cui identità non è ancora stata rivelata. E l'annuncio ufficiale, stando alle ultime voci, potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

A rilanciare l'indiscrezione è World of Reel, secondo cui la scelta definitiva di Amazon MGM potrebbe arrivare tra l'ultima settimana di ottobre e l'inizio di novembre. Nessuna conferma ufficiale, per ora, ma anche Jeff Sneider di The InSneider avrebbe indicato Elordi e Lowden tra i nomi arrivati alle battute finali.

James Bond, il duello tra Jacob Elordi e Jack Lowden

Jack Lowden in una scena di Una famiglia al tappeto

Sulla carta, Jacob Elordi e Jack Lowden rappresentano due idee molto diverse di James Bond. Il primo ha ormai raggiunto una dimensione internazionale e sembra avere tutte le caratteristiche per guidare il rilancio di un franchise così importante: giovane, imponente e abbastanza noto da attirare subito l'attenzione del grande pubblico.

Negli ultimi anni la carriera dell'attore australiano ha accelerato notevolmente e, secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, sarebbe da tempo particolarmente apprezzato da Amazon MGM. Sceglierlo significherebbe affidarsi a un volto già riconoscibile e costruire intorno a lui una nuova fase della saga pensata per durare a lungo.

Jack Lowden, invece, sarebbe una scelta più vicina alla tradizione del franchise. Scozzese, formazione teatrale e un carisma meno appariscente ma molto efficace, l'attore ha conquistato pubblico e critica soprattutto grazie a Slow Horses. Anche Gary Oldman, suo collega nella serie Apple TV, ha già espresso pubblicamente il desiderio di vederlo indossare lo smoking di 007.

Lowden ha però un'età diversa rispetto al profilo che, secondo precedenti indiscrezioni, Denis Villeneuve starebbe cercando: quando inizierebbero le riprese avrebbe quasi 37 anni. Un dettaglio che potrebbe pesare se l'obiettivo fosse davvero quello di trovare un Bond destinato a restare in scena per numerosi film.

Denis Villeneuve ha l'ultima parola sul nuovo 007

È proprio il regista di Dune a guidare il prossimo film di James Bond e difficilmente la sua opinione resterà secondaria nella scelta del protagonista.

Le voci circolate finora parlavano del desiderio del filmmaker di trovare un attore relativamente giovane e possibilmente proveniente dalle isole britanniche. Elordi non risponde a quest'ultimo requisito, mentre Lowden sarebbe più grande rispetto alla fascia d'età indicata. Ed è qui che entra in gioco il terzo candidato.

Secondo il report, infatti, il nome misterioso sarebbe stato pochissimo associato a Bond fino a oggi. Potrebbe quindi essere la vera sorpresa del casting, soprattutto se Villeneuve decidesse di puntare su un volto meno prevedibile rispetto ai favoriti delle ultime settimane.

Il nuovo film segnerà inoltre l'inizio di una fase completamente nuova per 007. Amazon MGM ha assunto il controllo creativo della saga, con Amy Pascal e David Heyman alla produzione e Steven Knight alla sceneggiatura. Dopo l'addio di Daniel Craig in No Time to Die, trovare il protagonista giusto è il primo passo per stabilire l'identità di questa nuova era.