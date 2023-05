James Bond, i fan di Richard Madden sempre più convinti: "Sarà lui il successore di Daniel Craig"

Ormai sono mesi che si parla del possibile successore di Daniel Craig nel ruolo di James Bond e il nome di Richard Madden è sempre presente nei vari pronostici, ma adesso i fan sarebbero del tutto convinti che sarà proprio lui a ereditare la parte.

Questa settimana, Madden ha postato un video su Instagram con la sua co-star di Citadel Stanley Tucci. Entrambi sorseggiano un Martini e quando Tucci gli chiede com'è il suo, Madden fissa direttamente la telecamera e dice "delizioso".

Questo divertente scambio di battute ha fatto sì che sui social media si diffondesse la voce che si trattasse dell'annuncio segreto del suo ingaggio come 007 nel prossimo film di James Bond.

Anche noi abbiamo stilato una classifica dei candidati per James Bond, prendendo spunto dalle quotazioni offerte dai bookmakers.

Madden potrebbe certamente essere una scelta forte per interpretare James Bond. L'attore ha dimostrato di essere incredibilmente versatile nel corso degli anni, inserendosi in una varietà di progetti dai toni molto diversi tra loro.

007, la produttrice sul nuovo James Bond: "Servirà tempo"

Dopo essere salito alla ribalta interpretando Robb Stark in Il trono di spade, ha recitato nel remake in live-action Disney di Cenerentola e in Eternals dei Marvel Studios, entrambi progetti di rilievo con atmosfere completamente diverse dalla serie fantasy della HBO. Lo scorso weekend ha esordito su Prime Video la serie Citadel, che lo vede protagonista.