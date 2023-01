James Bond: gli attori con le maggiori probabilità di diventare 007 secondo gli scommettitori

Un noto sito di scommesse ha deciso di riunire, in una lista, i nomi degli attori che hanno più probabilità di essere James Bond in base alle ipotesi dei fan.

Da mesi i fan di James Bond continuano a speculare sul futuro del personaggio e su colui che sarà l'erede di Daniel Craig. L'attore ha ufficialmente abbandonato la parte nel 2021, al termine delle riprese di No Time to Die. Moltissime sono le voci in merito al prossimo 007 e le scommesse hanno messo in mezzo tanti nomi differenti.

Fra i possibili James Bond negli ultimi giorni sono spuntati anche Aaron Taylor-Johnson e Jean Page (da Bridgerton), come scelte probabili per l'iconico ruolo. Essendoci tantissime voci diverse, Oddsmakers, noto sito di scommesse, ha deciso di riunire in una lista i nomi di coloro con maggiori probabilità di ottenere la parte, basandosi sulle ultime ipotesi.

Per ora la ricerca del prossimo agente 007 sembra sia ancora nelle prime fasi e bisognerà attendere prima di avere le prime indiscrezioni più "fondate" rispetto alle tante speculazioni da parte dei fan, alimentate da preferenze o dal successo dei vari progetti.

