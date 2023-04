James Bond: Denis Villeneuve dirigerà il prossimo film della saga? (RUMOR)

Una recente indiscrezione vedrebbe il pluripremiato regista Denis Villeneuve come la scelta principale dalla produzione per dirigere il prossimo capitolo su James Bond.

Sebbene il casting per il nuovo James Bond non sia ancora iniziato, negli ultimi mesi sono stati molteplici i papabili nomi finiti in rete, su tutti quelli di Aaron Taylor-Johnson e Taron Egerton, che però ha prontamente smentito. Adesso si diffonde un nuovo rumor sul possibile regista: secondo l'account DeuxMoi, Denis Villeneuve sarebbe la scelta principale per dirigere il prossimo film del franchise.

Il rumor sarebbe stato confermato anche dal portale World of Reel secondo cui Barbara Broccoli avrebbe messo nel mirino il pluripremiato regista già da gennaio. Al momento non ci sono conferme né smentite, ma sul possibile coinvolgimento nel franchise di Bond Villeneuve aveva così dichiarato in passato:

"Adorerei tantissimo fare un film su Bond prima o poi. Si tratta di un personaggio che mi ha seguito sin dall'infanzia e per cui nutro una grande fascinazione, come penso molti. Sarebbe senza dubbio una grande sfida provare a fare un reboot di tutto dopo quello che Daniel ha fatto. Penso che il suo Bond sia stato così unico, forte e a tratti intoccabile. Per me è il James Bond definitivo".

In attesa di scoprire il prossimo Bond, ha fatto discutere la scelta della Ian Fleming Pubblications di epurare i romanzi sull'agente segreto più celebre al mondo di linguaggio ritenuto razzista e sessismo, ripubblicandoli in forma più edulcorata.