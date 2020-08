Jake Gyllenhaal e la t-shirt in beneficenza per aiutare i ristoratori in difficoltà

Jake Gyllenhaal mette in vendita la t-shirt da lui ideata per aiutare i ristoratori in difficoltà a causa della pandemia globale.

Jake Gyllenhaal ha un cuore d'oro, e questo lo sapevamo. Ma l'attore ha scelto di non starsene con le mani in mano, e aiutare i ristoratori che, a causa del COVID-19, ora si trovano in serie difficoltà. Come? Creando un suo design per una t-shirt, e mettendola in vendita per devolverne poi i ricavati in beneficenza.

Avete presente la maglietta che doveva infilarsi Gyllenhaal durante il video dell'handstand challenge qualche mese fa? Si, ok, ma chi pensava alla maglietta in quel caso, direte voi (e avete ragione), però magari vi ci sarà caduto l'occhio, e avrete notato, magari, il colore, o la fantasia... Ok, di nuovo, poco probabile, ma continuate a seguirci.

Tom Holland then challenged Jake Gyllenhaal to put on a shirt while doing a handstand and he did. pic.twitter.com/kFHNaod74c — Jarett Wieselman (@JarettSays) April 2, 2020

Come riporta Variety, quella t-shirt è la stessa che l'attore di Donnie Darko e Spider-Man: Far From Home ha aiutato a realizzare - utilizzando solo colori naturali per la tintura -, e portava stampato il nome e il logo di Russ & Daughters, celebre attività di ristoro a Manhattan, New York, di cui è particolarmente noto il pesce affumicato.

La stessa che adesso è in vendita sul sito ufficiale della Indipendent Restaurant Coalition, in un'iniziativa volta a dare una mano a quelle attività in difficoltà o addirittura a rischio di chiusura come conseguenza del virus.

E anche se questa volta non vedrete addominali in bella mostra, sarà comunque un'azione a fin di bene quella che compirete cliccando sul link e acquistando la maglietta, ed è ciò che più conta, no?