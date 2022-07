Jafar Panahi, Mohammad Rasoulof e Mostafa Aleahmad arrestati in Iran in meno di una settimana

I registi Jafar Panahi, Mohammad Rasoulof e Mostafa Aleahmad sono stati arrestati in Iran in pochi giorni, le proteste della comunità internazionale.

L'acclamato regista Jafar Panahi è diventato il terzo regista ad essere arrestato in Iran in meno di una settimana dopo Mohammad Rasoulof e Mostafa Aleahmad.

Berlino 2020: il regista Mohammad Rasoulof in videochiamata alla conferenza dei premiati

Jafar Panahi, 62 anni, che ha vinto l'Orso d'Oro al Festival Internazionale del Cinema di Berlino nel 2015 per il suo film Taxi, è stato arrestato lunedì a Teheran quando si è recato all'ufficio del pubblico ministero per controllare la situazione del regista Mohammad Rasoulof, come riferisce l'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Mehr.

Mohammad Rasoulof, un collega vincitore dell'Orso d'Oro nel 2020 per There Is No Evil, e il suo collega Mostafa Aleahmad sono stati arrestati venerdì scorso con l'accusa di aver tentato di "infiammare e interrompere la sicurezza psicologica della comunità", secondo il comunicato di Fars News Agency.

La Reuters, citando l'agenzia di stampa statale IRNA, ha riferito che i due registi, insieme ad altri cineasti, avevano firmato una lettera in cui invitavano le forze di sicurezza a deporre le armi durante le proteste seguite al crollo mortale di un edificio di 10 piani nella città di Abadan il 23 maggio.

Human Rights Watch ha affermato che gli arresti farebbero parte di una "repressione sul dissenso pacifico in mezzo al deterioramento delle condizioni economiche e quello che sembra essere un punto morto nel rilancio dell'accordo nucleare della comunità internazionale con l'Iran".

Il male non esiste, Mohammad Rasoulof: "La censura dell'Iran ha condizionato ogni aspetto della mia vita"

HRW ha descritto Rasoulof come un critico precedentemente condannato da un tribunale iraniano a un anno di prigione e due anni di divieto di fare film con l'accusa di propaganda contro il sistema per il contenuto dei suoi film. Gli arresti dei registi hanno attirato la condanna internazionale.

Lunedì, il Festival di Cannes ha rilasciato una dichiarazione chiedendo l'immediato rilascio di Jafar Panahi, Mohammad Rasoulof e Mostafa Aleahmad, che stavano protestando contro la violenza contro i civili in Iran.

"Il Festival di Cannes condanna fermamente questi arresti e l'ondata di repressione in corso in Iran contro i suoi artisti", ha affermato.