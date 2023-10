Jada Pinkett Smith: 'Io e Will Smith non abbiamo un accordo prematrimoniale, non serve nessun divorzio'

Jada Pinkett Smith ha affermato che non divorzierà da Will Smith, rivelando che lei e il marito non hanno un accordo prematrimoniale.

Jada Pinkett Smith ha recentemente spiegato perché lei e il marito Will Smith hanno deciso di non stipulare un accordo pre-matrimonial, aggiungendo, in secondo luogo, di non aver alcuna di intenzione di mettere formalmente fine al loro matrimonio.

Durante un'intervista pubblicata da Parade, l'autrice di "Worthy" ha spiegato il motivo per cui lei e Will hanno scelto di non adottare nessun tipo di misura preventiva in vista delle loro nozze nel lontano dicembre del 1997: "Ascolta, i matrimoni sono belli, ma possono essere molto idealizzati".

"Sento che è stato un momento molto reale per entrambi guardarsi negli occhi, riconoscere che ci sarebbero stati momenti difficili in questo percorso e dirsi reciprocamente, 'Non importa cosa succederà, lo affronteremo insieme, ed è per questo che non abbiamo bisogno di un accordo pre-matrimoniale, perché sto facendo la promessa che il divorzio non sarà necessario, che troveremo una soluzione'".

Jada Pinkett Smith ha continuato: "E abbiamo fatto questa promessa l'uno all'altra senza tutta la bellezza del matrimonio da favola; eravamo seduti su un tronco nel giardino di sua madre e abbiamo considerato che non era possibile non stare insieme. Tutti abbiamo le nostre idee romantiche su come dovrebbe essere il matrimonio e la verità è che potrebbe rivelarsi diverso da come ce lo immaginiamo."