Jada Pinkett Smith smentisce il flirt con il cantante August Alsina: "tutte bugie"

Jada Pinkett Smith ha smentito le dichiarazioni del cantante August Alsina che sostiene di avere avuto una relazione con l'attrice.

La star è intervenuta dopo un'intervista rilasciata dal giovane artista, durante la promozione del suo nuovo album, che ha portato all'inaspettata "rivelazione".

August Alsina era ospite di The Breakfast Club di Angela Yee per parlare del suo nuovo album, The Products III: stateofEMERGEncy, e ha svelato ad Angela Yee il suo presunto legame con Jada Pinkett Smith.

Il cantante ha dichiarato di aver conosciuto l'attrice nel 2015 grazie a Jaden Smith e di aver iniziato con lei una relazione che è durata piuttosto a lungo.

August ha inoltre aggiunto che Jada è stata l'unica persona che abbia mai amato e che si era totalmente dedicato al loro rapporto, "dando tutto se stesso".

Il portavoce di Jada Pinkett Smith ha però sottolineato che "Non c'è assolutamente nulla di vero!!!".

August aveva persino sostenuto che Will Smith aveva dato la sua benedizione alla relazione perché ha con la moglie una relazione aperta, elemento già discusso dai fan a causa di alcune interviste con i coniugi in cui parlavano di come affrontano il matrimonio. Il cantante ha sostenuto: "Ho incontrato Will Smith e abbiamo avuto una conversazione legata alla trasformazione del loro matrimonio in una partnership di vita... Mi aveva dato la sua benedizione".

II legame tra Alsina e Jada lo avrebbe portato a trascorrere una vacanza con la famiglia Smith alle Hawaii e avevano partecipato insieme all'edizione 2017 dei BET Awards.

Alsina non avrebbe detto nulla per un motivo ben preciso: "Non voglio mai essere la persona che causa confusione perché voglio bene a queste persone. Lo dico davvero e non ho mai stato innamorato in quel modo, così tanto che allontanarmi mi ha distrutto".

La fine della relazione, secondo l'artista sarà la cosa più difficile che proverà nella sua vita.

La sua ricostruzione dei fatti è stata però smentita dai portavoce di Jada e Will Smith.