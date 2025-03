Jacob Elordi è un eroe di guerra nel trailer di The Narrow Road to the Deep North

Il regista Justin Kurzel ha firmato la miniserie The Narrow Road to the Deep North, progetto con star Jacob Elordi di cui è stato condiviso il trailer online.

Il progetto racconterà una storia che si svolge in vari decenni e ha al centro un medico militare che viene fatto prigioniero dai giapponesi in guerra.

Cosa racconterà la serie con Elordi

Justin Kurzel si è occupato di The Narrow Road to the Deep North e Jacob Elordi avrà il ruolo di Dorrigo Evans, il medico fatto prigioniero e che viene tormentato dalla sua storia d'amore piena di passione, ma impossibile, con Amy Mulvaney (Odessa Young), la moglie di suo zio, per tutto il resto della sua vita.

Lo script firmato da Shaun Grant seguirà il personaggio dopo che è diventato un eroe di guerra ed è tornato a casa, ottenendo una carriera di successo come chirurgo.

Ecco il trailer:

I dettagli di The Narrow Road to the Deep North

La serie australiana è stata presentata in anteprima al festival di Berlino ed è composta da cinque episodi prodotti da Amazon MGM Studios e Curio Pictures.

Nel cast ci sono anche Ciarán Hinds ("Belfast"), Olivia DeJonge ("Elvis"), Heather Mitchell ("Love Me"), Show Kasamatsu, Thomas Weatherall ("Heartbreak High"), e Simon Baker ("Limbo").

Il progetto è una delle 30 serie originali australiane di cui Prime Video ha ordinato la produzione dal 2019.

Jacob Elordi, prossimamente, sarà impegnato sul set della nuova versione cinematografica di Cime Tempestose accanto a Margot Robbie. Il film sarà diretto da Emerald Fennell, che ha già collaborato con la giovane star in occasione di Saltburn, lungometraggio che aveva visto protagonista Elordi accanto a interpreti come Barry Keoghan e Rosamund Pike. La filmmaker aveva firmato anche la sceneggiatura.