Jacob Elordi sarà il protagonista del thriller sci-fi Parallel

L'attore Jacob Elordi, protagonista di progetti come The Kissing Booth ed Euphoria, sarà la star del thriller sci-fi Parrallel.

Il progetto viene descritto come una storia a sfumature sci-fi e al tempo stesso intensa storia d'amore.

Alla regia di Parallel ci sarà Tom Green, già dietro la macchina da presa della serie britannica Misfits. La sceneggiatura è invece firmata da Steve Lightfoot e la storia si svolge in un mondo dove le versioni parallele della nostra realtà sono accessibili, anche se sconosciute per la maggior parte delle persone, e visitarle è illegale.

La produzione non ha rivelato i dettagli del ruolo affidato al giovane Jacob Elordi, attore che ritornerà prossimamente sugli schermi con The Kissing Booth e la nuova stagione di Euphoria.

Green ha invece lavorato anche nel team di Blackout per BBC e Kiss Me First. Lightfoot è attualmente produttore e showrunner della serie Shantaram, con star Charlie Hunnam.