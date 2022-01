Jackass Forever: lo scatenato final trailer, don't try this at home

Johnny Knoxville e la sua gang tornano per l'ultima volta nello scatenato final trailer di Jackass Forever, che dovrebbe arrivare nelle sale americane a febbraio.

Il trailer si apre con alcune voci fuori campo che commentano minacciosamente varie gag e acrobazie del film, e seppur consapevoli che il pubblico ha dovuto attendere a lungo questa visione, promettono che ne varrà la pena. Entriamo quindi nella parte centrale del promo che vede Johnny Knoxville, Steve-O e altri volti familiari, oltre ad alcuni personaggi nuovi di zecca, cimentarsi in follie e sciocchezze sempre più estreme. Esattamente ciò che i fan come me voglio vedere. Tapis roulant. Canoni. Tori. Non manca proprio niente in questo trailer che sembra riportarci ai fast dei primi Jackass, solo con un cast leggermente invecchiato.

Bam Margera denuncia i Jackass e la Paramount per discriminazioni: "Sono incazzato e ferito"

Jackass 4 segna il ritorno sul grande schermo di Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren, e Preston Lacy. Tra i nuovi arrivi, invece, ci sono quelli di Jasper, Rachel Wolfson, Sean "Poopies" McInerney, Zach Holmes, e Eric Manaka.

Alla regia ci sarà Jeff Tremaine, coinvolto anche come produttore in collaborazione con Knoxville, Spike Jonze, Shanna Newton e Greg Iguchi.

La sinossi anticipa che la crew di Jackass ritorna per un altro round di "esilaranti, follemente assurde e spesso pericolose dimostrazioni di comicità con un po' di aiuto di alcune eccitanti new entry nel cast".