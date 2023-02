Jack Nicholson, John Belushi: la storica faida sul set tra i due divi diventa un film

La problematica collaborazione tra Jack Nicholson e John Belushi sul set del western Verso il sud, nel 1978, reimmaginata nel film The Cowboy & The Samurai.

La turbolenta collaborazione tra Jack Nicholson e John Belushi sul set del debutto alla regia della star di Easy Rider e Shining diventerà un film grazie ai Lewis Brothers. Jake e Sam Lewis stano lavorando a The Cowboy & The Samurai, focus sulla Nuova Hollywood anni '70 e sui suoi retroscena, come rivela Variety.

Basato su una "specie" di storia vera, The Cowboy & The Samurai è ambientato nel 1978, quando Jack Nicholson sceglie John Belushi per il suo debutto alla regia, un western intitolato Verso il sud, contro il parere dei suoi produttori. Jamie Costa interpreta Nicholson, mentre Sandy Danton veste i panni di John Belushi.

Batman, Tim Burton: "Sul set non capivo un accidente di quel che diceva Jack Nicholson"

"Siamo rimasti fedeli all'atmosfera generale di chi sono queste icone, ma la storia che raccontiamo è più una fantasia", ha spiegato Jake Lewis. "Penso che il nostro successo derivi dal fatto che non sentiamo il bisogno di affrontare ogni aspetto nella vita di una persona. Pensiamo che sia più efficace catturare il vero carattere di una persona esplorando un momento specifico e meno noto e ingrandendolo".