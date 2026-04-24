Jack Nicholson compie 89 anni e la figlia condivide una nuova foto

Jack Nicholson ha compiuto 89 anni nella giornata di giovedì 23 aprile e, per festeggiare il suo compleanno, la figlia Lorraine ha condiviso una nuova foto.

L'attore è apparso per l'ultima volta sugli schermi nel mese di febbraio 2025 in occasione dello speciale dedicato al 50esimo anniversario del Saturday Night Live.

La nuova foto della star del cinema

Lorraine Nicholson è la figlia dell'icona del cinema e dell'attrice Rebecca Broussard e ha un fratello, Ray.

Nella foto che ha condiviso nelle sue Stories Instagram, Jack Nicholson è ritratto sorridente e, accanto a lui, c'è la cantautrice Joni Mitchell.

La giovane non ha rivelato quando è stata realizzata l'immagine che ha pubblicato semplicemente accompagnandola dagli auguri per l'89esimo compleanno del padre.

Jack Nicholson: la foto condivisa dalla figlia

Le ultime apparizioni dell'attore

La star del cinema ha avuto un'epica carriera che ha portato Jack a conquistare tre Oscar e BAFTA, oltre a sei Golden Globe e persino un Grammy Award. Nel corso degli anni, ha inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti per il lavoro compiuto sui set per quasi cinquanta anni, tra cui l'AFI Life Achievement Award e il Cecil B. DeMille Award.

Nicholson aveva debuttato sul grande schermo nel 1958, in occasione del film The Cry Baby Killer diretto da Roger Corman.

Il suo ultimo progetto cinematografico è stato Come lo sai (di cui potete leggere la nostra recensione), del regista James L. Brooks, con star Reese Witherspoon, Paul Rudd e Owen Wilson.

Nel 2013, invece, era salito sul palco degli Oscar per presentare il Miglior Film accanto alla First Lady Michelle Obama.

Da tempo si parla di un possibile ritorno di Nicholson su un set, cinematografico o televisivo, ma le dichiarazioni e indiscrezioni non si sono mai trasformate in qualcosa di concreto e non resta che attendere per scoprire se la star deciderà realmente di rimettersi alla prova come attore.