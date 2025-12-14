Jack Nicholson, clamoroso ritorno al cinema all'orizzonte? James L. Brooks alimenta le speranze

Jack Nicholson potrebbe tornare sul grande schermo? Da tempo ormai la leggendaria star di Hollywood ha abbandonato le scene, ritirandosi a vita privata. Nicholson manca dal grande schermo dal 2010, quando recitò nella commedia romantica Come lo sai.

Il film era diretto e prodotto da James L. Brooks, con il quale Nicholson aveva già lavorato in Voglia di tenerezza e Qualcosa è cambiato. Ed è proprio il regista ad alimentare ora le speranze dei fan: Jack Nicholson potrebbe tornare a recitare.

Jack Nicholson di nuovo al cinema?

_ "Oh, non credo che abbia smesso" ha detto James L. Brooks alla rivista People "Voglio dire, riceve copioni, li legge, e sono sicuro che lo rivedremo"_. Una frase che naturalmente ha generato parecchio entusiasmo nei cinefili di tutto il mondo.

Jack Nicholson e Helen Hunt in Qualcosa è cambiato

In realtà, già due anni fa Brooks aveva dichiarato che Jack Nicholson prima o poi avrebbe sentito di nuovo quel 'prurito' e che sarebbe tornato, in quel caso, a recitare per il cinema, non appena avrebbe trovato un copione considerato buono e degno di attenzione. Evidentemente in questi due anni non è stato così.

L'amicizia tra Jack Nicholson e James L. Brooks

Il regista ritiene Jack Nicholson il più grande attore della sua generazione, e i due sono diventati amici per la prima volta quando Debra Winger mostrò a Nicholson la sceneggiatura di Voglia di tenerezza nel 1983 e lo convinse a recitare nel film insieme a lei e Shirley MacLaine.

James L. Brooks ha ricordato così quei momenti con Jack Nicholson: "Non avevo una seconda scelta. Non l'avevo perché quel tipo deve avere il consenso del pubblico nel momento in cui entra in scena, e lui era l'unico. Io ero un regista agli inizi e dovevo scegliere il migliore in assoluto o non fare il film".

Ha aggiunto: "È fantastico lavorare con lui. Una volta gli ho fatto una domanda che considero una delle cose migliori da dire ad altri attori. Gli ho chiesto: 'Cosa fai se sei in una scena e l'altro attore non è particolarmente talentuoso?' E lui ha risposto: 'No, no. Qualunque cosa faccia l'altro attore è perfetta.' E questa non è solo una risposta splendida, è tremendamente vera".