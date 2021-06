Jack Huston interpreterà e scriverà Il Conte di Monte Cristo

Constantin Film è attualmente in procinto di sviluppare un nuovo adattamento del classico francese di Alexandre Dumas Il Conte di Montecristo, incentrato su un uomo in cerca di vendetta per la sua ingiusta detenzione. Jack Huston è stato scelto per il ruolo principale di Nicolas Cristo. Huston si occuperà, inoltre, di scrivere l'adattamento con il regista di Into the Badlands Stephen Fung alla guida del progetto.

"È stato a lungo un nostro sogno prendere quella che consideriamo una delle grandi opere della letteratura e presentarla a un pubblico moderno in un modo unico e avvincente" ha dichiarato Jack Huston in un comunicato diffuso da Deadline. "Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con Constantin, Stephen e Tea Shop per reimmaginare questa incredibile storia e portarla in vita".

Il Conte di Montecristo seguirà Nicolas Cristo, che viene descritto come un uomo distrutto, tradito e rinchiuso per oltre un decennio, che lotta per portare giustizia in un mondo ancora più crudele e corrotto di quello che gli è stato tolto. Questa nuova versione dovrebbe portare la storia in Asia e negli Stati Uniti.

Il film sarà prodotto da Jack Huston, Fung, Ian Duncan e Simon Boyes, insieme a Oliver Berben e Robert Kulzer.

Il Conte di Montecristo ha visto molteplici adattamenti per cinema e televisione, dal 1908 fino al 2018. Tra questi il film di Paul Schrader nel 1999 intitolato Le due verità - Forever mine, con Joseph Fiennes e Ray Liotta, e il film di Kevin Reynolds del 2002 con Jim Caviezel, Guy Pierce, Helen McCrory e un allora 18enne Henry Cavill.