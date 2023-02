Jack Black è il nuovo Superman della DC in un esilarante video

Il mattatore Jack Black si è voluto candidare a modo suo per il ruolo di Superman nel nuovo DC Universe lanciando un esilarante video.

Dopo l'uscita di scena di Henry Cavill, che secondo James Gunn sarebbe stato "fregato" dai vecchi vertici della DC, sono tutti in attesa di sapere chi sarà il prossimo attore a vestire i panni dell'uomo d'acciaio. Superman: Legacy, infatti, uscirà nel 2025 e darà inizio alla prima fase del nuovo DC Universe.

Nel frattempo un attore in particolare si sarebbe già candidato per il ruolo. Stiamo parlando di Jack Black che sui social ha condiviso un esilarante video in cui si traveste da Superman. Ovviamente si tratta di uno scherzo, ma James Gunn è stato al suo gioco commentando: "Pensavo che avessimo un accordo. La notizia doveva essere svelata al San Diego Comic-Con".

Al momento non si conosce ancora il nome dell'attore che dovrà vestire i panni dell'Uomo d'Acciaio. I rumor sul possibile casting di Jacob Elordi, star di Euphoria, sono stati smentiti dallo stesso Gunn.

Il preannunciato Superman: Legacy, in arrivo nel 2025 si concentrerà sulla vita da giornalista di Clark Kent a Metropolis, ma Superman esiste già in quel determinato contesto. Dal momento che il nuovo film si concentrerà su una versione più giovane dell'uomo d'acciaio, la presenza di Henry Cavill non è stata più ritenuta necessaria.