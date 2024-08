Jack Black ricorda il primo appuntamento con sua moglie: "Mi sembrava di essere in paradiso"

Jack Black ha partecipato al podcast Armchair Expert con Dax Shepard e ha ripercorso le fasi iniziali della relazione con la sua attuale moglie, la cantante e musicista Tanya Haden, con la quale ha una relazione dal gennaio 2006.

Black e Haden si sposarono pochi mesi dopo, nel marzo 2006, e l'attore ha ricordato in che modo nacque il legame con la moglie nel corso della chiacchierata con il collega durante il podcast, spiegando la sensazione che provò all'epoca.

Nascita di un amore

Jack Black e Tanya Haden frequentavano entrambi la Crossroads School a Santa Monica, in California. Haden è figlia del bassista Charlie Haden e si è esibita spesso anche con le sorelle musiciste:"Le ammiravo sempre. E ci incrociavamo, io avevo una ragazza e lei un ragazzo. Ci parlavamo solo ogni tanto. Poi arrivò un giorno in cui nessuno dei due aveva un partner".

Tuttavia, soltanto dopo parecchi anni la conoscenza si trasformò in qualcosa di completamente diverso:"Mi sono sempre sentito un po' intimidito" ha confessato Black "e non ho mai voluto avvicinarmi. Il punto è che è stata lei a fare la prima mossa. È venuta da me e mi ha detto 'Ehi, vuoi andare a cena qualche volta? Dovrei darti il mio numero'. E pensavo 'Oh mio Dio'. Mi sentivo come se fossi in paradiso perché è ciò che avrei sempre voluto accadesse".

Poco dopo l'inizio della frequentazione si sono concretizzati i fiori d'arancio per la coppia. Il fratello di Jack Black lo convinse a chiederle la mano:"Non ci eravamo sposati perché non crediamo davvero in un contratto e in tutta quella faccenda. È necessario? Appena lei ha avuto un bimbo in grembo mio fratello mi ha detto 'Che diavolo fai? Sposala!'. Gli risposi che aveva ragione. Mi sono inginocchiato, lei ha riso e mi ha detto sì".

Jack Black e Tanya Haden sono genitori di due figli: Samuel, 18 anni, e Thomas, 16 anni. L'attore è impegnato nella promozione del suo ultimo film, Borderlands di Eli Roth.