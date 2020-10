Izumi Matsumoto è morto a 61 anni: era l'autore di Orange Road, poi diventato la serie È quasi magia Johnny

Izumi Matsumoto è morto il 6 ottobre 2020 all'età di 61 anni: l'artista aveva creato il celebre manga Capricciosa Orange Road, poi diventato una serie animata conosciuta in tutto il mondo e intitolata, nella versione italiana, È quasi magia Johnny.

La notizia è stata confermata online oggi dal sito ufficiale di Wave Studio con un comunicato-

Izumi Matsumoto soffriva da tempo di stenosi vertebrale, che causa il restringimento del canale vertebrale, e nel 1999 si era ammalato di ipovolemia del liquido cerebrospinale, scoprendo però la diagnosi giusta nel 2004. Un anno dopo l'artista aveva ripreso il lavoro, tuttavia nel 2016 ha avuto una ricaduta che lo aveva obbligato a rimanere il più possibile immobile a letto per circa tre mesi.

L'opera più famosa di Matsumoto è Capricciosa Orange Road, storia pubblicatata a partire dal 13 marzo 1984 su Weekly Shonen Jump, proponendo ai fan l'epilogo del racconto il 14 settembre 1987. La storia è stata successivamente adattata per il piccolo schermo e il risultato è approdato anche sugli schermi italiani all'inizio degli anni '90 grazie a Mediaset che aveva scelto il titolo È quasi magia Johnny. Lo show, sul nostro mercato, è stato riproposto in versione integrale e ridoppiato, eliminando quindi i tagli resi necessari per la messa in onda su una tv generalista, verso la fine degli anni '90, andando poi in onda su Italia 2.

Orange Road raccontava la storia di Kyosuke Kasuga che non è un sedicenne come tutti gli altri, possedendo dei poteri paranormali (ESP) ereditati dalla madre ma che ha promesso di non utilizzare mai di fronte agli altri. Un giorno, da poco trasferitosi in una nuova città, conosce la bella Madoka Ayukawa, che gli regala un cappello di paglia. Kyosuke e Madoka iniziano a provare qualcosa l'uno per l'altro, ma si ritrovano ben presto invischiati in un triangolo amoroso con Hikaru, la migliore amica di Madoka che s'innamora di Kyosuke.