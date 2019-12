Ivana Trump: "Rossano Rubicondi o Donald Trump? Non voglio essere una badante!"

Ivana Trump tra Rossano Rubicondi e Donald Trump: se potesse tornare indietro quale marito sceglierebbe? La domanda le è stata rivolta durante l'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, e l'ex modella non ha risparmiato battute sull'età dell'attuale Presidente degli Stati Uniti.

Ivana Trump è stata tra le ospiti più attese della dodicesima puntata del Live non è la D'Urso e si è presentata in studio accompagnata dall'ex marito Rossano Rubicondi. I due, 23 anni di differenza, sono ancora molto legati e dopo essere tornati insieme, ma solo come ballerini, in una puntata di 'Ballando con le Stelle' ieri sera si sono seduti uno vicino all'altro nel salotto di Barbara D'Urso. Perché come dice Rossano "la fiamma c'è sempre stata, sono 20 anni che succedono tragedie d'affetto e d'amore. Siamo legati quasi da 20 anni, Ivana è famiglia e forse si ritornerà insieme, forse ci risposiamo facciamo come Liz Taylor".

Ivan Trump incalzata da Barbara ammette che non le sono piaciute le uscite dell'ex inviato de L'isola dei famosi che aveva definito i figli nati dal suo matrimonio con il miliardario americano "spazzatura" e "feccia del genere umano". Ma la generosa ex modella perdona il bel Rossano: "non mi è piaciuto assolutamente, a nessuna madre piacerebbe una cosa del genere quando i propri figli vengono attaccati, quindi disapprovo, ma le persone quando sono arrabbiate o si separano possono dire tante cose, è stato un suo errore. I miei figli sono straordinari".

Ivana sa essere ironica e divertente e allora quando le chiedono del suo rapporto con Donald Trump e Rossano Rubicondi risponde: "dico sempre che preferisco essere la baby sitter anzichè la badante". La donna, che nonostante il divorzio mantiene il cognome del primo marito, ama definirsi "la prima signora Trump" mentre definisce l'attuale moglie del Presidente Melania "solo la First Lady", bella ma inutile.