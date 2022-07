Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, è morta a 73 anni

Ivana Trump è morta a 73 anni nella giornata di giovedì 14 luglio 2022 a causa di un arresto cardiaco, come confermato da ABC News.

L'ex moglie di Donald Trump e personalità televisiva ha perso la vita nel suo appartamento di New York.

Ivana è stata sposata con Donald Trump dal 1977 al 1992 e ha avuto con il miliardario i figli Donald Jr., Ivanka ed Eric. Il matrimonio è poi finito alla fine degli annni '80 a causa della relazione extraconiugale dell'ex presidente con Marla Maples.

Ivana era famosa per lavorato tra le fila della Trump Organization, lanciando vari iniziative, linee di gioielli e marchi di vestiti. Tra le sue apparizioni più famose ci sono quelle sugli schermi di QVC e Home Shopping Network.

Donald Trump ha rilasciato un comunicato ufficiale dichiarando: "Sono veramente rattristato nell'informare tutte le persone che l'hanno amata, e sono davvero molte, che Ivana Trump è morta nella sua casa di New York. Era una donna meravigliosa, bellissima e fantastica, che ha avuto una vita grandiosa e in grado di ispirare. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr, Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, e noi eravamo tutti così orgogliosi di lei. Riposa in pace, Ivana!".

La famiglia ha inoltre aggiunto: "Nostra madre era una donna incredibile, una forza negli affari, un'atleta di fama mondiale, una bellezza radiante, una madre e un'amica che si preoccupava degli altri. Ivana Trump era una sopravvissuta. Era fuggita dal comunismo e ha amato questa nazione. Ha insegnato ai suoi figli cosa voglia dire grinta e tenacia, compassione e determinazione. Mancherà moltissimo a sua madre, ai suoi tre figli e ai dieci nipoti".

Ivana Trump è inoltre apparsa in programmi televisivi come L'isola dei famosi, la versione britannica di Celebrity Big Brother, e ha recitato con un piccolo cameo nel film The First Wives Club.