Ivana Trump, rivelata la causa della morte: è stata trovata in fondo alle scale di casa

Secondo quanto riferito 'Ivana Trump è stata trovata senza conoscenza in fondo alle scale di casa quando l'ambulanza è arrivata in soccorso ed è stata dichiarata morta sul posto'.

Ivana Trump, la prima moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è morta a causa di una serie di "lesioni contundenti" al busto dovute ad un incidente, secondo quanto rivelato dal medico legale di New York. La dichiarazione non specificava le circostanze, ma i media statunitensi hanno riferito che la polizia ha trovato la 73enne in fondo alle scale della sua casa di Manhattan.

Giovedì un portavoce del dipartimento di polizia di New York ha dichiarato all'AFP, attraverso una dichiarazione inviata via e-mail, che gli agenti hanno risposto a una chiamata all'indirizzo di Ivana nell'Upper East Side e l'hanno trovata "immobile e priva di conoscenza".

Il medico legale sta indagando per capire se sia stata la caduta a provocare la morte dell'ex di Trump o se, invece, la caduta sia stata una conseguenza di un malore o addirittura di un arresto cardiaco. "L'ambulanza è arrivata in soccorso ieri poco dopo mezzogiorno ed è stata dichiarata morta sul posto", hanno riportato una serie di testate statunitensi.

Secondo il New York Times non c'erano segni di effrazione e la morte sembra essere accidentale. Ivana Trump, che era stata sposata con l'ex Presidente degli Stati Uniti per 15 anni dal 1977 al 1992, era stata fotografata l'ultima volta per le strade di Manhattan lo scorso 22 giugno.