Rossano Rubicondi: Ivana Trump conserva ancora metà delle ceneri del suo ex, secondo i genitori

I genitori di Rossano Rubicondi hanno rivelato a Barbara D'Urso che Ivana Trump conserva ancora metà delle ceneri del suo ex marito.

In una recente apparizione su Pomeriggio Cinque, la madre e il padre di Rossano Rubicondi, Rosa e Claudio, si sono aperti a proposito della sua eredità, svelando che la sua famosa ex, Ivana Trump, conserva ancora metà delle sue ceneri.

Quasi nessuno sapeva che Rubicondi, il quarto ex marito di Ivana, era gravemente malato fino a quando non è stato trovato morto a causa di un'embolia polmonare la sera del 29 ottobre 2021, a New York, all'età di 49 anni. "Dopo la cremazione Ivana ha chiesto se poteva conservare metà delle ceneri. Ho detto di sì", ha rivelato la madre di Rossano.

È stata Ivana, dopotutto, secondo l'intervista dei genitori di Rossano, a prendersi cura di lui mentre l'attore combatteva segretamente contro la sua malattia durante il suo ultimo anno di vita. Quando Rubicondi è mancato l'ex moglie di Donald Trump, che ha avuto una relazione altalenante con Rossano nel corso degli anni anche se gli è rimasta sempre vicina fino alla fine, ha chiamato personalmente i suoi genitori per dar loro la notizia.

"Ci ha chiamato per esprimere il suo dolore", ha detto Claudio, che ha descritto anche che cosa ha provato nell'apprendere che il figlio non c'era più. "Non sapevamo della malattia, ma Rossano ci era sembrato felice le ultime volte che l'avevamo visto, aveva una bella vita. Sia io che mia moglie vogliamo ricordarlo nei suoi momenti più felici, sfogliando le sue vecchie foto."