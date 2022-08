Iva Zanicchi, foto hot su Instagram. Lei : “Mi hanno hackerato il telefono”

Iva Zanicchi è rimasta vittima di un hacker: le sono state rubate alcune foto hot dallo smartphone, le stesse sono finite sul profilo Instagram della cantante, vittima del furto di dati.

Oggi i follower dell'Aquila di Ligonchio sono saltati dalla sedia quando hanno visto uno scatto senza veli della loro beniamina, poi è arrivata la spiegazione dell'artista. Una delle foto, infatti, riprendeva Iva sdraiata senza indumenti intimi mentre riposava sul divano, una grave violazione della privacy che ha scosso profondamente la 82enne cantante. La Zanicchi, solo dopo molte ore è riuscita a tornare in possesso del suo telefono, grazie all'aiuto di un gruppo di collaboratori.

Una volta riavuto l'accesso al suo profilo Instagram, Iva ha cancellato le foto è ha spiegato, attraverso alcune storie, quello che era successo "Mi hanno hackerato il telefono e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa. Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti". Lo scatto 'senza veli' quindi, secondo quando scrive l'artista, sarebbe stato ritoccato.

La brutta avventura è finita, ma resta la rabbia per un intrusione nella propria sfera provata che la cantante smaltirà col tempo, per ora, nella parte finale del post, ringrazia i collaboratori "per aver provveduto a recuperare l'account" e averla tirata fuori da questo brutto incubo.